ВСС реши: нов състав на съвета ще има на 21 ноември

Нов състав на Висшия съдебен съвет ще има през ноември, стана ясно днес. Пленумът на ВСС прие единодушно на 21 ноември да приключи избора от професионалната квота за нов състав на съвета.

Първото общо събрание ще бъде на прокурорите на 17 октомври, а гласуването – на 24 ноември. Второто събрание – на съдиите, ще бъде на 31 октомври, а гласуването – на 7 ноември. Следователите ще имат общо събрание на 14 ноември и гласуване на 21 ноември.

Паралелно ще върви и избора на парламентарната квота, стана ясно от изявление на министъра на правосъдието Николай Найденов. По време на изборите ще има видеозаснемане – при отварянето на урните и преброяването на бюлетините. Остава само да бъде приключена обществената поръчка за техниката, където обаче има проблем според Цветинка Пашкунова, член на ВСС. Тя разкри, че има проблем с поръчката и не е сигурно дали до средата на септември ще са готови резултатите за техниката за видеозаснемането.

Както е известно, на 1 юли в „Държавен вестник“ бяха обнародвани промените в Закона за съдебната власт, които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС, като изборът трябва да се произведе най-късно до 17 октомври тази година.