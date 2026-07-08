Само трима обвиняеми за масовия бой на 6 юли в Асеновград 

Трима души са привлечени като обвиняеми по досъдебни производства за закана за убийство и нанасяне на телесни повреди по време на масовия побой на 6 юли в Асеновград. Както е известно, на 6 юли в един от кварталите в Асеновград възникна спор между представители на две враждуващи фамилии. Конфликтът прерасна в масово сбиване с тояги, брадви, камъни, дървени сопи и стрелба с въздушна пушка. При безредиците пострадаха 16 лица, сред които и полицейски служител.

От прокуратурата съобщиха, че по първото досъдебно производство като обвиняем е привлечен мъж на 59 г. за това, че е отправил закана за убийство спрямо трима мъже и една жена. Това заканване е могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, уточниха от обвинението.

По второто досъдебно производство като обвиняеми са привлечени двама мъже – на 40 и на 42 г. Единият тях е привлечен като обвиняем за това, че на същата дата и място по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на мъж, който е бил ударен с камък.

Спрямо втория – на 40 г., е повдигнато обвинение за това, че е причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на петима мъже. По делото е установено, че 40-годишният обвиняем е нанесъл телесни повреди на 15 лица, като пет от тях са с леки телесни повреди, за което е привлечен като обвиняем.

Към момента са назначени съдебномедицински експертизи, които да установят телесните повреди и на останалите 10 лица, след което предстои да му бъде повдигнато ново обвинение.

Установено е, че телесните повреди са причинени след прострелване с въздушна пушка. Един от пострадалите е полицейски служител, който е бил настанен в болница. Нито един от пострадалите не е с опасност за живота.

По третото досъдебно производство е установена съпричастност на шестима мъже, за които има данни, че са извършили хулигански действия, като същите се издирват от органите на МВР.

По досъдебните производства се извършват активни действия по разследването. Спрямо 40-годишния обвиняем е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 1000 евро, а спрямо другите двама обвиняеми мярка за неотклонение „подписка“. Предстои преценка за привличането и на други лица в качеството им на обвиняеми.