Осигуровките в съдебната система ще се компенсират от бюджета

Намаляване на заплати в съдебната система няма да има, защото плащането на осигуровки ще бъде изцяло компенсирано от бюджетната субсидия. Това стана ясно при обсъждането на съдебния бюджет в парламентарната правна комисия, която прие варианта на Министерския съвет вместо този на Висшия съдебен съвет. Разликата помежду им 25 млн. евро, като от 1 август магистратите и съдебните служители ще плащат „сами“ 20 % от осигуровките си. Разходът ще бъде обаче изцяло компенсиран за сметка на данъкоплатеца.

„Фалшива новина е, че ще се намаляват заплати и ще се съкращават служители в съдебната власт. Заплатите остават такива каквито са и няма да бъдат намалявани и това е записано в проекта на МС. Идеята на правителство е да остане да съществува този компенсаторен механизъм и за бюджета за 2027 г. Никога не е поставян въпросът, че заплати ще бъдат намалени заради осигурителната тежест. Правото на възнаграждение е основно и то не може да бъде намалявано без съгласие на лицето“, заяви правосъдният министър Николай Найденов.

От ДБ пък повдигнаха въпроса за ефекта от определянето на заплатите на младшите магистрати по нов метод – като 60 на сто от основното месечно възнаграждение на депутатите вместо сегашната удвоена средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на НСИ. Надежда Йорданова посочи, че с бюджет 2026 г. съдебната власт ще получи 7,7% повече от 2025 г., което е в пъти повече от ръста на БВП.

„Ние сме сред първите като процент от БВП, с който финансираме съдебната система, а не сме видели правосъдието да се подобрява. Начинът на определяне на възнагражденията е обаче ключов за независимостта на магистратите. Демократичен стандарт, от който не може да има отстъпление, е, че те не следва да се определят ежегодно въз основа на политическо решение на политически орган. А привързването им със заплатите на народните представители означава точно това“, заяви Йорданова.

Найденов пък контрира с аргумента, че начинът на определяне на възнагражденията в съдебната система е „напълно сбъркан“ и управляващите щели да възобновят този дебат с цел изработване в 6-месечен период на основа за законодателни промени. На практика това означава смяна на механизма за следващия бюджетен период, за който е предвидено кадрите в съдебната система да поемат 40 % от осигуровките си, както всички работещи.

„Целта е премахване на всички автоматизми в нарастването на заплатите на общодържавно ниво и нищо друго. Дали го има в някоя друга държава в ЕС или в Съвета на Европа – не сме се водили от подобно сравнение. Не смятаме, че трябва да съществува някъде подобно нещо, за да бъде приложено при нас“, отсече Найденов.