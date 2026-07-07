Спецакцията на МВР в Габрово приключи с 8 задържани

Осем души са били задържани днес по време на спецоперацията на МВР в Габрово, за която „Банкеръ“ писа по-рано. Специализираната полицейска операция бе насочена към противодействие на конвенционалната престъпност, подобряване на пътната безопасност, противодействие на престъпления, свързани с държането, разпространението и употребата на наркотични вещества, установяване на лица, обявени за общодържавно издирване, както и извършване на проверки по Закона за гражданската регистрация, уточниха от вътрешното ведомство след акцията.

В нея са участвали служители от Областната дирекция в Габрово и Дирекция „Жандармерия“. В съобщение на МВР се уточнява, че по линия на „Криминална полиция“ са били извършени проверки на 5 адреса. Задържани са 8 лица, всички свързани с разпространение на дрога.

При извършените процесуално-следствени действия на един от адресите са намерени и иззети 54,1 грама амфетамин, 40,8 грама марихуана, както и 11 растения от рода на конопа. На друг адрес са намерени и иззети 12 флакона по 10 мл, съдържащи метадон. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирванe, се казва в съобщението.

По линия на „Икономическата полиция“ в хода на специализираната полицейска операция са образувани две досъдебни производства – за данъчно престъпление, свързано с укрити данъчни задължения и необявена неплатежоспособност на юридическо лице, както и за държане на три неистински банкноти с номинал 100 евро, подготвяни за прокарване в паричното обръщение.

Заведена е преписка за установена незаконна площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

В рамките на операцията са проверени 9 търговски обекта и 2 физически лица по линия на акцизните стоки, 3 заложни къщи и 4 офиса за бързи кредити, както и 3 сечища.

При проверките в горските територии е съставен един констативен протокол за нарушение, свързано с регулацията на временен склад за съхранение на дървесина.

Спецоперацията е обхванала и опазването на реда и сигурността по пътищата, като в акцията са участвали служители по линия на „Охранителна полиция“ и сектор „Пътна полиция“. Те са свършили следното: