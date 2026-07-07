Сигнално-бомбеният „фестивал“ отново блокира съдилища

Втори пореден ден вълна от имейли за поставени взривни устройства блокира дейността на съдилища в цялата страна. Заплашителните електронни съобщения са получини Отново към 10,30 ч., което сочи на автоматизъм в изпращането им. Затворени са съдебни сгради в София, Ловеч, Смолян, Шумен, Стара Загора, Плевен и Благоевград, което доведе до нова порция отложени съдебни заседания.

Пренасрочването им обаче също не може да стане веднага, тъй като при евакуацията на сградите навън остават и съдиите и съдебните секретари. Странното в тази ситуация е мълчанието на полицията и прокуратурата, които трябваше вече да излязат с някакво обяснение за източника, характера и правдоподобността на електронните съобщения, за които се разбра че идват от адрес в чужбина