СДВР разби наркоявка в село Мърчаево, шестима задържани

Шестима души са задържани при специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на разпространението на наркотични вещества“, проведена от служители на Шесто РУ – СДВР в село Мърчаево, съобщи МВР. Акцията е реализирана след получена оперативна информация за разпространение на наркотици от адрес в селото.

След проведено наблюдение на имот, около 1:20 часа полицейските служители установили двама души, които дошли да си купят наркотици. При предприетата полицейска проверка те се опитали да избягат, но били задържани.

Последвало претърсване, при което били открити и иззети 19 хартиени сгъвки с бяло прахообразно вещество, 12 полиетиленови сгъвки със суха тревиста маса, полиетиленови сгъвки с кристалообразно вещество, електронни везни, мобилни телефони и парична сума, за които има данни, че са свързани с престъпната дейност.

В хода на операцията част от присъстващите се опитали да укрият веществени доказателства и да напуснат адреса, но благодарение на бързата реакция на полицейските служители всички били задържани.

По случая първоначално са задържани шестима души. На 33-годишен мъж, многократно регистриран за престъпления, свързани с наркотични вещества, е повдигнато обвинение по чл. 354а от НК и е задържан за срок до 72 часа. На 25-годишен мъж също е повдигнато обвинение, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „подписка“.