ПБ с радикален проект за машинно гласуване

„Прогресивна България“ предлага изцяло машинно гласуване с изключение на секции под 300 избиратели. Това обяви на брифинг в Народното събрание председателят на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов при внасянето на законопроект за промени в Изборния кодекс.

Той предвижда отпадане на хартиените бюлетини с изключение на малките секции с под 300 избиратели, подвижните избирателни секции, секциите в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, както и за намиращите се извън страната плавателни съдове под български флаг.