МВР влезе в Габрово след зов за помощ на кмета Таня Христова

Служители на вътрешното министерство провеждат спецоперация на територията на Габрово. Според неофициална информация в акцията участва жандармерия, като на места са изградени временни КПП-та.

Ще припомним, че ден по-рано кметът на града Таня Христова поиска в писмо до премиера Румен Радев помощ в борбата с престъпността. В него тя подчертава, че проблемът в Габрово не се корени в липсата на закони, а в недостатъчно ефективното им прилагане. „Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост“, пише в писмото Христова.

Тя също посочва нуждата от конкретни и неотложни законодателни промени, „които да предоставят на кметовете реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините“.

Както е известно, жителите на Габрово бяха шокирани от инцидент на 6 май т.г. с етнопривкус. След възникнал скандал се стигна до физическа саморазправа между две групи. „Не става дума за сбиване между българи и роми. Всички са български граждани и имат еднакви права“, заявиха впоследсгтвие от прокуратурата по повод масовия бой.

По случая бе образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди по член от Наказателния кодекс. От полицията уточниха, че всички участници в конфликта са били в нетрезво състояние. Представителите на полицията и прокуратурата отправиха призив към гражданите да не се поддават на призиви за саморазправа и етническо противопоставяне. Те обещаха, че институциите ще продължат да работят по случая до пълното изясняване на фактите и обстоятелствата около инцидента.

Последва обаче още едно масово сбиване на 19 юни на Централния кооперативен пазар в града, след което жители на Габрово се събраха на протест с искания за повече сигурност, засилено полицейско присъствие и ефективни действия на институциите.

Противодействието на т. нар. улична престъпност е приоритет за нас, не само в Габрово, но и на други места, където също се забелязват ескалации, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарен контрол на 15 май.