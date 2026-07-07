КЗК разследва картел за доставка на храни в детски градини и училища

Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, участвали в множество обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, домове за възрастни и хора с увреждания, както и за общини. Екипи на антимонополния орган извършват проверки на място в офисите на “СТЕЛИТ 1” ЕООД и “КИЛТЕКС” ЕООД – в София и Севлиево.

Производството е образувано по сигнали на възложители, а разследването е за предполагаемо забранено споразумение или съгласувана практика с цел манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Разследването е започнало след сигнали от Техническия университет-София, Община Трявна и детска градина “Калина” в Трявна.

Комисията e установила, че двете дружества са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и други за периода 2020-2025 година.

Има редица индикатори, които пораждат основателно съмнение за координация между двете фирми като: синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки цени, координирани откази от сключване на договори или непредставяне на изискуеми документи, както и използване на един и същ регистриран обект.

По закон имуществената санкция на нарушителите може да бъде до 10% от общия оборот за предходната финансова година.