Закриват Съвета „Партньорства за здраве“ – не работил, откакто е създаден

Второ от безбройните държавни структури за нищоправене ще закриват управляващите. Видно от публикуван за обществено обсъждане проект на постановление на Министерския съвет, създаденият към него с друго постановление от 2015 г. Съвет „Партньорство за здраве“ се закрива. Оказва се, че за 8 години звеното с гръмко име не е вършило нищо, страните по него бездействат и има други органи със сходни функции. Преди дни вътрешният министър Иван Демерджиев обяви закриването на звено за трудоустроени с високи заплати бивши началници в МВР.

„Предвид факта, че Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване няма дейност, Съветът „Партньорство за здраве“ не е функционирал ефективно и няма резултат от дейността му, липсва заинтересованост от страните за изпълнение на делегираните му дейности, налице са други консултативни органи, които изпълняват сходни функции, както и че в действащите стратегически документи в сектор „Здравеопазване“ не са заложени мерки, свързани със съществуването на такъв консултативен орган, е изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Съвет „Партньорство за здраве“. С приемането на постановлението се цели прецизиране на нормативната уредба чрез отмяна на подзаконов нормативен акт, който няма практическо приложение, респективно отпада необходимостта от уредба на съответните обществени отношения“, гласят мотивите.

Въпросът е колко е струвало на данъкоплатеца това чиновническо недоразумение. Видно от постановлението за създаването му Съветът е консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и подобряване на достъпа до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за гражданите, както и за подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве.

Възложени са му куп насоки за работа, председател е здравният министър, а заместници и членове са заместник-министри, представители на водещи институции в здравния сектор, включително неправителствения. Предвидени са заседания с протоколи от тях, постоянни и временни работни, както и доклади за дейността, които не е ясно дали въобще са писани. Експертното и техническо подпомагане е възложено на здравното министерство, но няма изрична уредба за финансиране на дейността.

Секретар на Съвета е бившият вече председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев, нашумял със скандалното гей парти, заради което стана обвиняем за сексуално насилие редом с актьора Росен Белов, ветерана от Френския легион Симеон Дряновски и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис. Версията на Хасърджиев е, че са го поръчали заради подаден от него сигнал cpeщy бившия вече члeн нa Haдзopния cъвeт нa здpaвнaтa ĸaca Aндpeй Дaмянoв.