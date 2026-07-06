Пореден нагласен избор за антикорупционната комисия

Председателката на на Административен съд – Пловдив Мариана Шотева е поредният член на „новата“ антикорупционна комисия. При липса на други номинации общото събрание са Върховния административен съд я одобри без никой да разбере защо е предложена.

Преди това Висшият адвокатски съвет посочи за член на комисията адвокат Милен Шопов, а президентсвото се спря на следователя Павел Гайдаров. Народното събрание също ще гласува само по една номинация – на началника на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров. Същата липса на конкуренция е налице и в предстоящия избор на кандидата на Върховния касационен съд Ивайло Иванов – съдия от Административен съд-Русе. Всеки от членовете на комисията ще я председателства по една година в 5-годишния мандат.

В концепцията си Шотева даде да се разбере, че залага на мек подход срещу корупцията, прояла администрацията и съдебната система. Търсене на консенсус, обучения, семинари, включително с ученици и студенти, създаване на Младежка антикорупционна мрежа към комисията, интегриране на изкуствен интелект за откриване на корупционен риск при анализ на информация – всичко друго, но не и заявка за ударни разследвания срещу задкулисния слугинаж на държавните структури в полза на престъпните политико-икономически мрежи.

На въпрос от Българския институт за правни инициативи Шотева отказа да коментира действията на прокуратурата и възможностите за независим контрол върху действията на самата КПК. На друг неудобен въпрос – дали би подала оставка, ако след година установи че комисията не работи така, както е очаквала, тя заяви че няма да го направи, с аргумента че „човек не трябва да се предава при първото сътресение“.

От „Бърд“ пък съвсем задълбаха с питане в какви отношения е била с бившия председател на районния съд в Пазарджик Александър Александров, когато през 2005 г. тя е назначена за съдия и дали са имали лични, семейни, кумски или други близки отношения, които е трябвало да бъдат съобразени при назначаването. Шотева не отговори директно, а се позова на закона, в чиито ограничителни хипотези отношенията й с Александров не попадали. Той нямал отношение към кариерното ѝ израстване, макар че постъпила по негово предложение без конкурс.

А накрая кандидатката се разсърди на въпроса дали е използвала служебното си положение, за да окаже влияние по дела на Ангел Ангелов, с когото живее на семейни начала, както и за назначаването му за шеф на пожарната в Пазарджик. Отговорът й беше, че работодател на Ангелов е директорът на главната дирекция в София и никога не би си позволила да използва положението си за каквото и да е.