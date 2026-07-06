БАБХ прибра турска пратка месо без документи

Близо 3 тона животински продукти са иззели инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните. Контролът е в рамките на постоянните мерки за защита от потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Проверката на ГКПП „Капитан Андреево“ е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“. При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг. овча лой и 605 кг. месни продукти без документи за произход. При други проверки, на автобус и бус с турска регистрация, са открити още 300 кг. месо и 330 кг овча лой – също без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.