Сериалът „Магистрали и мантинели“- епизод пореден

„Партенки“ и „махленски спекулации“ – така окачестви обясненията на управляващите за магистралите и мантинелите бившият регионален министър Николай Нанков. Коментарът му идва ден, след като сегашният шеф на ведомството Иван Шишков отпрати топката към бившите управляващи от ГЕРБ.

„Не вярваме на нищо, което е правено назад във времето, затова ще проверим всичко в пътното строителство и в АПИ!“, заяви Шишков преди вчерашното заседание на ресорната парламентарна комисия с уговорката, че желанието му е проверките да обхванат периода възможно най-назад, но в зависимост от възможностите на контролните институции.

В отговор на атаките, че е подписал договорите за мантинели, Шишков заяви че са били сключени през 2022 г. след търгове и конкурси, проведени от предишни правителства, и са изтекли в края на 2025 г. И пак подчерта, че договорите са сключени за 300 милиона, а са похарчени 500 милиона. Проверката на поставените по пътищата мантинели трябва да изясни отговорят ли на изискванията и издадените им сертификати, след което негодните да бъдат подменени.

„Определени групи хора създават истерия, защото прекратихме поръчки и това за тях означава загуба на финансов интерес. Има много въпроси, които трябва да получат отговор, а когато се установят нарушения чрез получаването на тези отговори, се стига и до сигнали до прокуратурата“, коментира Шишков със заявката да бъде извършена цялостна проверка на всички стари обществени поръчки, договори и индексации.

Нанков контрира обаче, че единствените договори за мантинели, доставка и монтаж на мантинели по нашите републикански пътища, подписани за последните 9 години, са подписаните през 2022 г., от екипа на Шишков и неговия председател на Агенция „Пътна инфраструктура“.

„Това са фактите, всичко останало, както и на този ден заявихме, са махленски спекулации на политици. Дооговорите, за които коментираме, за които се правят ремонти по „Тракия“ и „Хемус“, отново са подписани от екипа на министър Шишков, контролирани от министър Шишков и очакваме проверки на същите тези министри по отношение на тези дейности“, заяви Нанков, като взе отношение и към индексирането на контрактите.

„Това е поредната партенка и внушение, което се направи от сегашния екип на регионалното министерство – че авансовите плащания могат да бъдат индексирани. Няма подобна методика, няма подобна практика, няма подобна законова възможност. И старата методика, и тази, която в момента министърът на регионалното развитие е предложил на обществено обсъждане, не позволяват индексиране на аванси. А in house договори, повтарям, in house е извън приложното поле на Закона за обществените поръчки. Втората много важна подробност, с която спекулират колегите от „Прогресивна България“, е, че те важат за стари договори. Не. Всяка методика и всяка възможност за индексиране се прилага не ex lege за стари такива, а за всички подписани договори след приемането на конкретната методика. Т.е. с методиката, за която визираше и министър Шишков, не могат да бъдат индексирани авансите по in-house договорите за „Хемус“, добави Нанков с обобщението, че наследствота на ГЕРБ в пътната инфраструктура е от 2020–2021 г, а сегашните проблеми били в резултат на действие или бездействие на сегашни министри в качеството им на служебни такива преди 3–4 години.