Прокуратурата води 4 преписки по новите сигнали на и срещу Пеевски

В разгара на престрелките около задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски Софийска градска прокуратура пусна съобщение без да посочва имената на участниците. От него става ясно, че там са наблюдавани три прокурорски преписки, „образувани по повод постъпили сигнали от народен представител на 21.05.2026 г., на 18.06.2026 г. и на 22.06.2026 г. с изложени твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от страна на министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване на народния представител със сезирането на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътувания на народния представител в чужбина“.

С разпорежданe на наблюдаващ прокурор e възложена проверка на ГД „Национална полиция“, като наред с другите указани действия е изискана и информация дали в ГДБОП са постъпвали сигнали срещу народния представител, касаещи процесните пътувания. В отговор на 24.06.2026 г. в СГП са получени материали „по водена проверка в ГДБОП, съдържащи сигнал срещу народния представител от страна на други народни представители и справка, отразяваща констатацията на дирекцията, че в сигнала не се релевира конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на народния представител„. Т. е. по тази четвърта преписка, която е срещу Пеевски, вече е налице констатация за липса на данни за престъпление.

Предвид направените публични изявления, СГП уточнява, че към настоящия момент не са постъпвали други материали или сигнали от МВР, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по разглеждания казус. Предстоят произнасяния на наблюдаващите прокурори в законоустановените срокове по Закона за съдебната власт. Софийска градска прокуратура обещава, че ще продължи да информира обществеността при наличие на законово основание, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство.