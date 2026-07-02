Пак трудоустрояват кадрите от звеното за нищоправене в МВР

Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи по чл. 33, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи е в процес на закриване, но служителите му ще бъдат преназначени на други позиции в системата. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на заседанието на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание. Ходът е в тон с тактиката на управляващите да не правят реални съкращения в бюджетната сфера независимо от заявките за мерки срещу свръхдефицита.

Демерджиев захапа преди дни предшественика си на поста Бойко Рашков за създадено от него преди 5 години специализирано звено в МВР, което не вършело нищо, освен да прибира тлъсти заплати. Макар че на теория трябвало да подпомага министъра, структурата се използвала най-вече за да поема служители, които не можело да бъдат уволнени по една или друга причина. така бивши началници са трудоустроявани на позиции, които носят високи доходи срещу безделничене.

„Има едно звено към министъра на вътрешните работи, което смятам да закрия още следващата седмица. Едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят и не правят нищо особено и получават възнаграждения. Там, където има нужда от полицаи, които работят, няма да пристъпваме към съкращения, напротив, ще търсим попълване на липсващия щат„, коментира Демерджиев в разгара на бюджетния дебат.

По думите му тези служители са загубили доверието на ръководството на МВР, като не им се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни, но възнагражденията им са изключително големи. Заявката сега е всеки един от тях да бъде насочен там, където ще бъде полезен, въз основа на преценка къде да бъде преназначен. Имало и други набелязани паразитни структури с дублиращи функции в МВР, които също може да бъдат разбутани, но съкращаване на служители явно няма да бъде допуснато.