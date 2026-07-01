Шишков: Не вярвам на нищо направено в пътното строителство и АПИ

„Не вярваме на нищо, което е правено назад във времето, затова ще проверим всичко в пътното строителство и в АПИ!“ Това заяви регионалният министър Иван Шишков преди заседанието на ресорната парламентарна комисия с уговорката, че желанието му е проверките да обхванат периода възможно най-назад, но в зависимост от възможностите на контролните институции.

В отговор на атаките, че е подписал договорите за мантинели, Шишков заяви че са били сключени през 2022 г. след търгове и конкурси, проведени от предишни правителства, и са изтекли в края на 2025 г. И пак подчерта, че договорите са сключени за 300 милиона, а са похарчени 500 милиона. Проверката на поставените по пътищата мантинели трябва да изясни отговорят ли на изискванията и издадените им сертификати, след което негодните да бъдат подменени.

„Определени групи хора създават истерия, защото прекратихме поръчки и това за тях означава загуба на финансов интерес. Има много въпроси, които трябва да получат отговор, а когато се установят нарушения чрез получаването на тези отговори, се стига и до сигнали до прокуратурата“, коментира Шишков със заявката да бъде извършена цялостна проверка на всички стари обществени поръчки, договори и индексации.