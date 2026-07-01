След забавянето „Страйкърите“ поскъпват

Промени в проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, прие Министерският съвет. Това става на втората година от приемането на проекта от Народното събрание, като изпълнението се забави значително. Сега се увеличават финансовите параметри за придобиването на 183 бойни бронирани машини от клас „Страйкър“, 15 машини за логистична поддръжка, както и на боеприпаси за тях. Повишението е под 1 % и с него общата стойност на проекта става 1 393 140 192 долара.

Причините за увеличението са свързани с нарастващата инфлация, повишаването на административните и транспортните такси, поскъпването на определени суровини и материали и други. С решението си правителството упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на бойни машини Страйкър“ и изменение и допълнение на международния договор „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin“, при условия на последваща ратификация на Народното събрание.