Образователният министър: Родителите инвестират сериозно в преписването

Образователното министерство ще дебне преписвачите с изкуствен интелект, обяви министър Георги Вълчев на заседание на ресорната парламентарна комисия във връзка с провеждането на държавните зрелостни изпити. Ангажиментът му е ведомството да предприеме комплекс от мерки за минимизиране на тази негативна тенденция, в която участват и родители на ученици.

„Ще се опитаме да създадем система, която да хваща такива неща с помощта на ИИ. Илюзия е да си мислим, че опитите за преписване ще изчернат напълно. Ще започнем и много по-широка кампания, с помощта на училищните ръководства, със семействата на учениците, защото това явление, преписването, често е подкрепяно от семействата, тъй като се инвестират сериозни суми в устройства за преписване. Това обикновено не може да стане без помощта на семействата“, заяви образователният министър в отговор на въпрос от депутат на „Прогресивна България“.