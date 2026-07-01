КФН даде „Далл Богг“ на прокуратурата

По-малко от месец, след като отне лиценза на застрахователната компания „Далл Богг“, Комисията за финансов надзор обяви че е сезирала прокуратурата заради сделки с активите, включително свързаното пенсионно-осигурително дружество. Назначените от регулатора квестори установили, че са извършени странни сделки със задна дата, която не се потвърждава от други документи.

На брифинг по темата председателят на КФН Васил Големански и заместникът му по застраховането Пламен Данаилов посочиха, че в самия ден на отнемане на лиценза – 9 юни, постъпило уведомление от „Търговска лига“ – собственик на застрахователя „ДаллБогг“, че притежаваната от него едноименна пенсионна компания е продадена на 16 декември 2025 г. Този договор не се споменавал обаче в никакви други документи и отчети от застрахователя до надзора, нито е посочен в плана за преструктурирането на дружеството от 11 май 2026 г.

Нещо повече, броени месеци по-рано, на 15 декември 2025 г. застрахователят уведомил КФН за решение на съвета на директорите, че пенсионното дружество няма да се продава. През април 2026 г. е поискано обаче ново разрешение от регулатора за прехвърлянето му, но пък нямало никакви данни, че тя е продадена още на 16 декември 2025 г. Потвърждение за реално сключване на посочената в уведомлението сделка все още няма.

За три от големите имоти на застрахователя – в Бусманци до София, във Враца и във Велико Търново, пък дошли уведомления от съответните окръжните съдилища, че има предварителни договори за прехвърляне на тези имоти, като е поискано контрактите да бъдат обявени за окончателни. Предварителни договори са с дати от края на март 2026 г., дни преди на 2 април КФН да забрани разпореждането с активите на застрахователя. За капак в плана от 11 май, приет от съвета на директорите, се твърди че тези имоти са собственост на дружеството и че то ще ги управлява.

Същевременно цените на имотите в предварителните договори са значително по-ниски от посочените от дружеството в плана. Парадоксът за КФН е, че застрахователят едновременно оспорва възложената от регулатора пазарна оценка на имотите, но в същото време сключва предварителни договори на тази цена. Въпросните активи са най-големите в портфолиото на застрахователя и спасителна възможност за вземанията на кредиторите в производство по несъстоятелност.