Търсят Картофа с европейска заповед за арест

Бизнесменът Юлиян Янков-Картофа е обявен за общонационално издирване и е издадена европейска заповед за ареста му, съобщиха от прокуратурата. При установяване на местонахождението му държавното обвинение ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Янков е привлечен като обвиняем за присвояване и обсебване на 5 леки автомобила, 6 товарни автомобила и едно ремарке, като е отказал да ги върне.

В хода на разследването по делото е установено, че Янков подписал договори за ползване под наем и за покупко-продажба на возилата от марките „Мерцедес“, „Ферари“, „Ламборджини“, „Порше“. По различно време през 2025 г. спрял обаче да плаща вноските по договорите и отказал да върне на фирмата взетите от него превозни средства след надлежно изпратени чрез частен съдебен изпълнител уведомления.

Картофа, който е свързван с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров, нашума със схемата, по която АПИ плащала милиони на компанията му „Юнит Асист“ за финансирана от държавата „безплатна“ пътна помощ, която той превъзлагал на подизпълнители. Оказа се, че Янков е с 15 присъди за различни престъпления. Според разследването на Антикорупционен фонд „Юнит Асист“ е получавала пари и от МВР за извозване на автомобили, задържани по разследвания.