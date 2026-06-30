Туризмът като бюджета – реформите остават за догодина

„Туристическото междучасие, което наследихме от предходното управление, приключи. Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет. Резултатът от нашия труд ще бъде видян през зимния сезон и следващите летен“. Това заяви ресорният министър Илин Димитров на първото заседание на Съвета за реформи в туризма.

Димитров опита да разсее най-мрачните твърдения за проблемите в сектора, които били наследени, но можело да бъдат преодолени. Според него спадът не е 40, а 6 процента и се дължи на отлива на чуждестранни туристи. При обиколка на плажовете пък мазут не видял, като се работело с МОСВ за проследяване на процесите.