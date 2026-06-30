КФН с предупреждение за инвеститорите срещу мними брокери на финансови инструменти

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, относно зачестили действия от лица, твърдящи, че извършват дейност от името на поднадзорни лица. Така наречените мними брокери на финансови инструменти се представят за служители на съществуващи легитимни бизнеси, имитирайки техните брандове, имена, интернет страници, онлайн присъствие в социалните мрежи и др. В дейността си посочените лица използват най-разнообразни сценарии, с които въвеждат в заблуждение потърпевшите лица, че представляват легитимен финансов субект.

В тази връзка КФН напомня, че потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган, на интернет страницата на Комисията за финансов надзор https://www.fsc.bg/, включително и за адресите на електронната поща и електронната страница на дружеството, като не прибързват с превеждане на парични средства. Проверката следва да бъде извършена прецизно и да бъдат сравнени всички използвани в символи в данните на лицензираните дружества, тъй като е честа практика нелицензирни дружества да предоставят за контакт електронна поща, наподобяваща такава на лицензирано дружество, с добавен или сменен символ.