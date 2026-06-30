Калин Стоянов с нов сигнал срещу Демерджиев

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов е входирал нов сигнал срещу настоящия Иван Демерджиев в Софийската градска прокуратура и в офиса на Европейската прокуратура. Стоянов, който сега е депутат от ДПС на Пеевски, твърди че получил информация за близост на Демерджиев с бизнесмена Николай Филипов, по прякор „Митничаря“ от гр. Бургас, когото обгрижвал за да го използва като кошаревски свидетел срещу неудобни за него хора. Доколко може да се вярва на това е трудно да се каже, но според Стоянов Демерджиев искал да го смачка.

„Само ще припомня, че Николай „Митничаря“ е човекът, който е имал общ бизнес и общи имоти с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов – „Нотариуса“. Освен това непосредствено след смъртта на Божанов, Филипов започва да живее с жената на Мартин „Нотариуса“ – Гергана Божанова, с която вече имат дете. Според информацията Николай „Митничаря“ и Гергана Божанова са имали връзка още преди убийството на „Нотариуса“, откъдето възникват множество обезпокояващи въпроси. Друг интересен момент е, че след убийството, „Митничаря“ и жената на убития Мартин Божанов водят дела с дъщерята на Божанов от първия му брак за множество имоти“, пише Стоянов във Фейсбук.

И припомня, че Гергана Божанова е първият служител на ГДБОП, когото уволнил непосредствено след като оглави службата. Докато бил вътрешен министър пък ОДМВР-Бургас разкрила контрабанден канал за горива на частно пристанище в гр. Бургас, собственост на Николай Филипов. А за връзка между Демерджиев и „Митничаря“ сочи Владислав Милчев, който е управител и вероятно съсобственик на хотелски комплекс „Емералд Ризорт“ в гр. Равда. Съругата на Милчев също била служител на ГДБОП, освободена при „смущаващи обстоятелства“.

Калин Стоянов подаде вече и друг сигнал до прокуратурата и АДФИ срещу Демерджиев – за подписаното от него допълнително споразумение за 81 млн. лева по обществена поръчка за новите лични документи. По него Агенцията за държавна финансова инспекция наложи на Демерджиев глоба от 10 хил. лв., която административният съд отмени. За същото споразумение той стана и обвиняем, докато беше в опозиция, което обясни с това че е разкрил влиянието на Делян Пеевски в МВР, както и разпънатия чадър върху контрабандата.