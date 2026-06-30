В София на всяка крачка – дрога

Служители на СДВР проведоха специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотичните вещества на територията на столицата. В рамките на операцията, реализирана от криминалисти на Първо, Трето, Шесто и Девето РУ, са задържани общо девет души за притежание и разпространение на наркотични вещества, съобщават от МВР.

При извършените процесуално-следствени действия са открити и иззети различни количества марихуана, кокаин, амфетамин и метамфетамин, както и електронни везни, прекурсори, пособия за разфасоване и пакетиране, оборудване за отглеждане и производство на наркотични вещества и боеприпаси. При една от реализациите криминалистите са разкрили и домашна лаборатория за производство на синтетични наркотици. По време на акцията са документирани и случаи на разпространение на наркотици непосредствено след извършени сделки.

По всички случаи са образувани досъдебни производства по чл. 354а от НК. Работата по документирането на престъпната дейност на задържаните продължава под надзора на Софийската районна и Софийската градска прокуратура. СДВР продължава активната работа по противодействие на разпространението на наркотични вещества, като проверки и специализирани операции ще се провеждат регулярно на територията на столицата, включително в районите около училища, паркове и места с интензивно обществено посещение.