Щастлив и бърз обрат за лифта на Ковачки

Броени дни след поредната бомба за незаконно строителство – на нов лифт в курорта Мальовица, парламентът застана срещу регионалния министър Иван Шишков по казуса. Именно той съобщи, че стар ски влек вече е премахнат и на негово място се изгражда четириседалков лифт. Контрата беше хвърлена върху служебния кабинет „Гюров“, в края на чийто мандат започнало строителството. Тогава бил направен опит да се издаде разрешително, което не е отговаряло на законовите изисквания, а като собственик на проекта Шишков посочи Христо Ковачки.

В парламентарната комисия по туризъм приеха обаче ситуацията крайно негативно и настояха за изясняване на причините, довели до спиране на строителните дейности, както и за координирана позиция на всички компетентни институции. Поставен беше въпросът защо първоначално РИОСВ е издала разрешение за подмяна на съществуващото съоръжение, а после е променила позицията си и е спряла строителните дейности. Опасенията са, че може да се стигне до затваряне на Мальовица през следващия зимен сезон, което би нанесло сериозен удар върху туризма и местната икономика.

Така се стигна до решение да бъдат събрани позиции от всички заинтересовани страни начело с министерството на Шишков. Ще бъдат питани както Министерството на туризма, така и инвеститора, срлед което ще се мисли за излизане от създалата се ситуация. Междувременно беше намекнато за вредата от „зелените“ и необходимостта от законови промени, които да отпушат инвестициите в курортна инфраструктура.