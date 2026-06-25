Пак оставиха куп изключения за кадруването на ВСС с изтекъл мандат

Орязани, но само частично, кадрови правомощия на Висш съдебен съвет с изтекъл мандат одобри парламентът окончателно с промените в съдебния закон. Така съветът ще може да кадрува по отношение на младшите магистрати, както и по освобождаване, възстановяване и връщане на длъжност. Отпадат правомощията за назначаване на административни ръководители, за приемане на наредби и определяне броя, съдебните райони, закриването и откриването на съдилища и прокуратури.

Министърът на правосъдието ще може да обжалва всички решения на Пленума на ВСС и на колегиите, като жалбата няма да спира изпълнението. Върховният касационен съд пък ще разглежда делата за конкурсите по реда на Административно-процесуалния кодекс. Бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и изпълняващи тези функции за повече от 6 месеца през последните две години, губят правото да бъдат избирани за членове на ВСС.

Народното събрание ще трябва да приеме правила за установяване наличието на високи професионални и нравствени качества на номинираните, а специализирана постоянна комисия ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява обстоятелства, свързани с изискванията към кандидатите. Въведено е задължение на държавните и местните органи, физическите и юридическите лица да й оказват съдействие в тази насока. Кандидатите за членове на ВСС ще трябва да подадат декларация за имущество и интереси по образец, съгласно антикорупционния закон.