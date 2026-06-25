Демерджиев ще закрива звено за нищоправене на Рашков

Вътрешният министър Иван Демерджиев захапа предшественика си на поста Бойко Рашков за създадено от него преди 5 години специализирано звено в МВР, което не вършело нищо, освен да прибира тлъсти заплати. Макар че на теория трябвало да подпомага министъра, структурата се използвала най-вече за да поема служители, които не можело да бъдат уволнени по една или друга причина. така бивши началници са трудоустроявани на позиции, които носят високи доходи срещу безделничене.

„Има едно звено към министъра на вътрешните работи, което смятам да закрия още следващата седмица. Едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят и не правят нищо особено и получават възнаграждения. Там, където има нужда от полицаи, които работят, няма да пристъпваме към съкращения, напротив, ще търсим попълване на липсващия щат„, коментира Демерджиев в разгара на бюджетния дебат. Доколко истински са обаче намеренията за орязване на чантаджиите, е рано да се каже.