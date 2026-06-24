Съдът потвърди конфликт на интереси при шефката на НДК

Върховният административен съд потвърди решение на първоинстанционния, с което е установен конфликт на интереси при изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарoва. Фактите сочат, че през 2024 г. тя сключила договор за наем на зала от НДК с фирмата на своя син, в чието ръководство Татарова била месеци преди това. По закон лице на висша публична длъжност няма право да сключва договори или да извършва други дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба.

Конфликтът на интереси е установен в края на юни 2025 г. от Комисията за противодействие на корупцията по сигнал за сключен договор между НДК и фирмата „7арт“ на Дани Дамянов. Предмет на договора е наем на зала № 2 „Азарян“ в НДК за подготовка, реализация и заснемане на спектакъл „Галерия Стиндберг“. Залата е наета за един ден на стойност 2070 лв. До назначаването си начело на НДК Татарова е притежавала около 30% от капитала на дружеството на „7арт“ и е била член на съвета на директорите.

Наложената й от антикорупционната комисия санкция, която съдът потвърждава след обжалване от нейна страна, е глоба от 5000 лв. и конфискация на 476 лв., която представлява полученото от нея нетно дневно възнаграждение на датата, на която е сключила договора. Към днешна дата Татарова е на прицел след изнесените от управляващите данни за разхищения за високи заплати в губещата институция.

Оказа се, че те са уредени от бившия заместник-министър на културата Тодор Чобанов с подписан от него протокол за промяна на методологията на възнагражденията. Въведени били точки за инвестиции в материални активи и в „дейността и културния потенциал“, която формулировка довела според сегашния министър Евтим Милошев дотам, че „колкото повече разходи прави ръководството, толкова повече точките за възнаграждението му се вдигат“. Милошев се ангажира да отмени наредбата и да поиска от ръководството да върне близо 100 хил. евро в бюджета на дружеството.