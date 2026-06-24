Общественият съвет за детската болница: Викнете чужденци да свършат работа!

За незабавно пристъпване към международен конкурс за проектиране на Националната детска болница настоя ресорният Обществени съвет, след като Комисията за защита на конкуренцията отмени обществената поръчка с мотива за ограничаващи условия, които нарушавали принципите на свободната конкуренция. Реакцията на съвета последва позиция на възложителя в лицето на Здравната инвестиционна компания за детската болница, който изрази остро несъгласие с действията на КЗК.

Според председателката на Обществения съвет доц. Боряна Аврамова забавянето на проекта вече е недопустимо след години на спорове и неуспешни процедури, като единственият работещ вариант е провеждане на международен конкурс с доказани участници. Оценката е, че евентуално обжалване в съда ще вкара проекта „в девета глуха„. Даден беше и примерът с новата детска болница в Бургас, където „нещата са свършени за 5 години от заявяването на инвестиционното намерение, а тук в София вече 7 години нещата се движат твърде бавно.“

Равносметката е, че за това време са се сменили 8 министри на здравеопазването и 5-има директори на Здравната инвестиционна компания за детската болница, а това е втора неуспешна процедура за проектиране. А кадрови рокади явно пак ще има, защото Министерството на здравеопазването обяви извънпланова проверка на обществената поръчка.

„Със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова звено “Вътрешен одит“ към Министерството на здравеопазването ще извърши проверка в “Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. Тя ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на Комисията за защита на конкуренцията по процедурата за възлагане на обществената поръчка за проектиране на Националната детска болница“, съобщиха от здравното министерство.