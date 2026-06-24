Нов мандат за шефа на „Военно разузнаване“

Правителството предлага директорът на Служба „Военно разузнаване“ да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат, съобщиха от правителствената пресслужба. Министерският съвет прие решение, с което предлага на президента на Република България да издаде указ, с който бригаден генерал Венелин Венев – директор на Служба „Военно разузнаване“, да бъде преназначен на длъжността за нов 5-годишен мандат, считано от 12.07.2026 г.

От 2001 до 2016 г. последователно е експерт, началник на сектор, началник на отдел и директор на дирекция в Служба „Военна разузнаване“. Между 2005 и 2008 г. е офицер за връзка между местната власт и ООН, командир на разузнавателна група в мисията на НАТО в Афганистан. В периода 2009 – 2012 г. е военен и военновъздушен аташе на България в Австрия, като отговаря и за Унгария, Чехия, Словакия и Словения. От 15 юли 2017 г. е полковник, а от 12 юли 2021 г. е бригаден генерал. На 12 юли 2021 г. е назначен за директор на Служба „Военна разузнаване“.