Кабинетът одобри кандидатите за Общия съд на ЕС

Деян Русанов и Иван Стойнев ще предложи България за съдии в Общия съд на Европейския съюз. С това националната процедура по подбора приключва и кабинетът възлага на правосъдния министър чрез министъра на външните работи да представи кандидатурите на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Новите български членове ще попълнят овакантените от Марияна Кънчева и Александър Корнезов позиции в Люксембург.

Общият съд е част от Съда на ЕС, като разглежда всички дела, по които частни лица, дружества или организации оспорват актове или решения на органи на ЕС, както и жалби на държави членки срещу ЕК. Общият съд се произнася и по преюдициални запитвания, свързани с ДДС, мита, акцизи, обезщетение на пътниците и др.