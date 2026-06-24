ИПБ нападна Шишков за двойните стандарти по незаконното строителство

Институтът за пътна безопасност нападна регионалния министър Иван Шишков за двойните стандарти по незаконното строителство, взимайки повод от изявленията му за невъзможност за реакция срещу нередностите при изграждането на автомагистрала „Хемус“. Организацията сочи разнобоя между ангажиментите срещу селището „Баба Алино“ край Варна и заявлението на Шишков за неприложимост на закона при Лот 4 на автомагистралата.

„Незаконното строителство, което някога е допуснато от държавата, държавата не може да си позволи да събори в такъв мащаб незаконно строителство. Предложихме да бъдат изменени тези текстове. Текстовете за търпимост да касаят само единствено инженерната инфраструктура, за да може като общество да запазим това, което е направено, след като направим проверка дали отговаря на нормите“, заяви Шишков.

Реакцията на ИПБ:

„Преди два дни ИПБ предупреди, че точно това абсурдно и противоконституционно действие очаква обществото ни – двойния аршин на Шишков. Прогнозирахме, че първо ще бъдат съборени жилищата на измамените хора в т.н. „Незаконен град“ във Варна, а незаконно построеното от държавата ще бъде узаконено. Поне това е идеята на „гениалния архитект“ Шишков.

Доколко правителството и парламентарната група на г-н Радев ще го допуснат е друга тема. А още по-друга тема е дали юристите от КС ще приемат подобно грубо показване на Конституцията и законите на РБ. Защото според правната теория и практика държавата като собственик и участник в стопанския живот е на равна нога с гражданите и всички останали субекти на правото.

Предупредихме също, че министър Шишков забърка невероятна каша и пълен блокаж специално за строителството на лот 4 на АМ Хемус, че има само два варианта за излизане от тази ситуация: Или всички да си затворят очите, като приемат противоправните методи на Шишков, или същият да бъде отстранен като министър.

Доколко този човек е опасен с действията си за правителството и държавата, само ще припомним още един факт, който отново самият Шишков потвърди в участието си тази сутрин по БНТ – След като ИПБ алармира, че през 2021г. като зам.министър Шишков е изнесъл и не е върнал на МРРБ 7 броя дискове със записи от дрон за незаконно строителство на АМ Хемус, днес той заяви, че бил предал информацията на флашка в МВР.

Но проблемът е, че Шишков е изнесъл и не е върнал в МРРБ тези 7 броя диска с важна информация, като по този начин е лишил всяко следващо ръководство на министерството от достъп до заснетото с дрон незаконно строителство, и този проблем виси със страшна сила и днес. И последиците всички ги видяхме – последвало разрешение за строеж от 2025г. и 14 млн. лева плащане за строинелство след това през 2026г.

Предстои да видим дали ще продължи реалити сериала „Лудият с картечницата“ или премиерът Радев ще започне да премахва несполучливите си (и дори опасни) назначения в кабинета. Господин премиер, всичко е във Вашите ръце и във Вашата градина. Но всички досегашни и бъдещи Ваши кадрови грешки са както за Ваша сметка, така и за сметка на обществото!„