Шишков с канонада срещу „строителството на индексациите“

Регионалният министър Иван Шишков откри поредната порция словесен ураганен огън на тема пътно строителство срещу последното правителство на ГЕРБ. На обявена предварително пресконференция за нередностите в бранша Шишков посочи ефекта от спряна от сегашния кабинет методика, приета в последните дни от кабинета „Желязков“. Става въпрос за правила по индексация, които да оправдаят разплащане на около 632 млн. евро на фирми, спечелили обществени поръчки за магистрала „Хемус“, пътя Видин-Ботевград и свлачища, без по тях да е свършено нещо.

„Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство. Подготвяните допълнителни средства са били предвидени за плащане към вече дадени огромни аванси през 2018–2019 г. за лотове, по които няма реално изпълнени строително-монтажни работи, няма одобрени проекти, а в някои случаи като Лот 7 и Лот 8 на магистрала „Хемус“ дори не е определено трасе. Това е строителство на индексациите, а не строителство на инфраструктура. Хубавото е, че строителните фирми в момента очевидно вече не си търсят този аванс. Виждате ли колко бързо вече не го търсят. Разбира се, помогнахте и вие, защото когато осветляваме чрез вас такива неща, няма как тези, които са се приготвили, да вземат тези пари“, коментира Иван Шишков.

И добави нови образни описания на ситуацията с прогнозата, че за довършване на започнатите обекти ще бъдат направени „буквално изтезания върху бюджета“, за да се осигури целево финансиране за следващите 2-3 години и да се приключат и въведат в експлоатация всички трасета с обща дължина 268 км., окачествени от него като „карта на позора на пътното строителство“, в която „мъката и позорът е пътят за Видин“.

Целта е в следващата година и половина да бъде завършено проектирането по всички критични и изостанали пътни обекти, сред които приоритет е магистралата Русе – Велико Търново към Маказа, тунела под Петрохан, магистрала „Черно море“, от чиято реализация се интересува Турция, но не като концесионер. Поради многото трасета за проектиране и изграждане – общо над 850 км, министерството ще търси частни компании за партньорство.

Европейската програма „Развитие на регионите“ има бюджет 3.3 млрд. евро, от които са договорени само 1.9%, но разговорите с Европейската комисия са в ход и ще има промяна на проектите,за да се свие възможната загуба на средства до 276.6 млн. евро.