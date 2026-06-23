Разследват схема за фалшиви шофьорски книжки след телевизионен репортаж

Районна прокуратура-Кюстендил се е самосезирала по журналистически репортаж на БНТ, в който е разкрита дългогодишна схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки. В рамките на репортажа бяха изнесени данни за дейността по осигуряване и разпространение на неистински свидетелства за управление на моторни превозни средства, за които се твърди, че са издадени от компетентните органи на Гърция.

При проведена специализирана полицейска операция на ОД на МВР-Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания на територията на гр. Кюстендил. Иззет е мобилен телефон, който предстои да бъде изследван с оглед установяване на евентуалната съпричастност на притежателя му към предмета на разследването.

През 2026 г. в Районна прокуратура-Кюстендил са образувани 15 досъдебни производства за съзнателно ползване на неистински официален документ и съставяне на неистински официален документ. Предмет на разследванията са били свидетелства за управление на МПС, представяни като издадени в Гърция, Италия, Великобритания, Украйна, Косово, Швейцария, Турция, Руска федерация, Хърватия и Чехия.