Прокуратурата не разследва Невзоров, ДАНС мълчи за отмененото експулсиране

Прокуратурата няма данни за престъпна дейност на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзворов, нито намерение да му повдига обвинение. Във варненските окръжна и районна прокуратура се водят общо шест разследвания, но по никое от тях украинецът не е на прицел. Сред тях са длъжностни престъпления, незаконна сеч и сондажи за вода, за които Невзоров сякаш не е знаел.

След появата му на среща с инвеститори в „Баба Алино“ и за разпит в прокуратурата той заяви най-спокойно, че не се чувства виновен за случилото се и няма намерения да напуска България. От държавното обвинение пък подчертаха, че без да е обвиняем не може да му бъде наложена мярка за неотклонение или забрана за напускане на страната. Отбиване на топката от прокуратурата към ДАНС за скандално отмененото от бившия й шеф Деньо Денев експулсиране на Невзоров пък остава без отговор от агенцията.

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