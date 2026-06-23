Инвеститорът ще обжалва отмяната на поръчката за детската болница

“Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД ще обжалва пред Върховния административен съд решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се отменя откриването на обществената поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение за деца. След запознаване с мотивите към решението дружеството счита, че направените изводи не отчитат в достатъчна степен спецификата, мащаба и сложността на проекта.

Реакцията на инвеститора идва веднага след новината за решението на КЗК да отмени обявената от него обществена поръчка, чийто предмет е проектиране и авторски надзор за изграждане на „Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца“. Решението на КЗК е по жалба на „Кабано-проект“ ООД, която твърди че с решението за откриване на процедурата са утвърдени ограничителни и непропорционални на предмета на поръчката изисквания към участниците. Както и че към документацията за участие не са приложени съществени документи, представляващи изходни данни за проектиране, без които не може да бъде извършено самото проектиране.

КЗК приема за незаконосъобразно ограничително изискването на възложителя участниците да са изпълнили през последните три години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Изискването предвижда предходния опит да включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“, „Технически проект“ и/или „Работен проект“ за ново строителство на сграда за обществено обслужване с предназначение „лечебно заведение за болнична помощ“, с разгъната застроена площ не по-малка от 35 000 кв. м, операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение и отделение за спешна медицинска помощ.

Според антимонополния орган така поставеното изискване съдържа кумулативно натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, а проектиране на болници с точно тази специфична комбинация от отделения и площ в България през последните три години няма. В документацията е допуснато минималното изискване да бъде доказано с изпълнение на един или няколко договора, която формулировка създава неяснота дали всеки договор трябва да удостоверява проектирането на една сграда, съдържаща всички изискуеми елементи едновременно, или отделните елементи могат да бъдат доказани разделно.

Държавният инвеститор не е съгласен обаче с мотивите за решението на КЗК и посочва, че Националната детска болница е сред най-значимите публични инвестиции в здравеопазването през последните десетилетия и изисква високо ниво на експертиза, прецизно планиране и прилагане на добрите международни практики на всички етапи от реализацията.

„Сред мотивите, посочени от КЗК, са изискването участниците да имат опит в изпълнението на проекти с площ, съизмерима с минимум една трета от разгънатата застроена площ на бъдещата болница, изискването за използване на BIM (Building Information Modeling) при разработването и управлението на проекта, както и липсата на конкретизирано решение за вертолетна площадка.

По отношение на изискването за предходен опит ЗИКДБ счита, че то е пряко свързано с характера на проекта и има за цел да гарантира участието на кандидати с доказан капацитет за изпълнение на високотехнологични и мащабни обществени обекти. Националната детска болница е проект с обща разгъната застроена площ над 100 000 кв. м., висока степен на инженерна сложност и значителен обществен интерес. Именно затова са необходими критерии, които да осигурят необходимия професионален опит за успешното изпълнение на подобен обект.

Изискването за прилагане на BIM е заложено в съответствие със съвременните международни практики при проектирането и управлението на сложни болнични комплекси. То създава условия за по-добра координация между отделните проектни части, по-ефективен контрол върху сроковете и разходите и намаляване на риска от грешки както по време на строителството, така и при бъдещата експлоатация на болницата.

По отношение на вертолетната площадка следва да се отчете, че към настоящия етап от подготовката на проекта не е налице разработено проектно решение, което да позволява определяне на конкретно местоположение и технически параметри.

„ЗИКДБ ЕАД остава последователно ангажирана с реализацията на проекта за Националната детска болница и ще продължи да предприема всички необходими действия за неговото своевременно изпълнение“, категорични са от дружеството и са убедени, че проект с подобен мащаб и обществено значение следва да бъде реализиран при най-високи професионални стандарти, при спазване на приложимото законодателство и принципите на прозрачност, конкуренция и ефективно управление на публичните средства„, посочват от “Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.