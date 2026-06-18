Спецзвеното на МВР и прокуратурата се похвали с ръст на арестите за дрога

Спецзвеното на МВР и прокуратурата се отчете днес, че има ръст на задържаните лица и на образуваните досъдебни производства за дрога. Данните са за периода 1-31 май, уточняват от МВР.

Тенденция към увеличаване на задържаните лица и на образуваните досъдебни производства, свързани с производство, държане, разпространение и трафик на наркотични вещества, показват данните.

В периода 1-31 май 2026 г. образуваните досъдебни производства за престъпления с наркотични вещества са 985 при 783 през април 2026 г. Задържаните лица са 1088 в сравнение с 905 за предходния месец. Данните показват разнообразие на откритите наркотични вещества. През май са задържани и иззети над 362 кг марихуана, над 1 кг фентанил, както и други наркотични вещества и прекурсори.

Сред по-характерните случаи е специализирана полицейска акция от 11 май, проведена от служители на СДВР по линия на противодействие на разпространението на наркотични вещества на територията на гр. София. В рамките на операцията беше извършено претърсване на жилище, обитавано от 52-годишна жена, където са открити и иззети над 1 кг чист фентанил, над 10 кг примеси за фентанил, около 340 г марихуана, 47 г кокаин и множество пликове, предназначени за разпределяне на количествата наркотични вещества.

При проведена спецакция на 28 май т.г. на територията на област Добрич, в село Челопечене, общ. Каварна е разкрита оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа в различен стадий на растеж. Намерени и иззети са 924 стръка, над 3 кг марихуана и приспособления за отглеждане на канабис.

По линия на противодействието на незаконната миграция в периода 1-31 май 2026 г. сред по-значимите е случай от 15 май, когато в морето, източно от нос Резово, е установен риболовен кораб с турски флаг, управляван от турски гражданин. На място са установени 15 незаконни мигранти (6 граждани на Афганистан, на Еритрея – 4, на Египет – 3 и на Сомалия – 2), които заявили, че пътуват за Румъния и нямат нужда от помощ. Мигрантите и турският гражданин са задържани.

Данните показват, че през май 2026 г. са влезли в сила 334 съдебни акта за престъпления, свързани с наркотични вещества, и 100 за незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в/през страната (престъпления по чл. 279, 280 и 281 от НК).

Специализираното междуведомствено звено бе създадено със съвместна заповед между и Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България през август 2023 г. с цел подпомагане разследването за конкретните видове престъпления. Една от основните му дейности е мониторинг на образуваните и водени досъдебни производства.