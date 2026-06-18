Разследват шеф на кооперация за подкуп при продажба на имот

Окръжна прокуратура-Стара Загора привлече като обвиняем мъж за това, че като част от ръководството на кооперация, занимаваща се и с управление на имоти, поискал и приел рушвет от 7000 евро, за да уреди продажбата на един от тях. Имотът в с. Помощник е бивш ресторант и магазин. Сумата била предадена от кандидат-купувача в гр. Гълъбово близо до дома на разследвания, след което той бил задържан с парите.

Наказателната отговорност в случая произтича от качеството му на длъжностно лице, изискуемо при корупционните престъпления. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.