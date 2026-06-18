Парламентът прие правилата за своя член на антикорупционната комисия

Народното събрание има една седмица за издигане на кандидати, един от които да стане член на новосъздаващата се Комисията за противодействие на корупцията. Увеличението на срока от 3 на 7 дни беше въведено в процедурните правила за избор, които завишиха от 2 на 5 дни и времето за подаване на становища по концепциите на кандидатите и за въпроси към тях.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, влезе в сила на 5 юни, а членове на комисията трябва да бъдат избрани до един месец след влизането му в сила. Антикорупционният орган ще е 5-членен, като пПравото да бъдат по един от тях е на президента, парламента, всяко от двете върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет. Председателят на комисията пък ще се сменя всяка година на ротационен принцип с жребий между членовете.

Досега свои кандидати, един от които да стане член на антикорупционната комисия, издигна само Висшият адвокатски съвет, но се оказа че това е станало по скандално непрозрачен начин без гилдията да разбере кой ги лансира. Предложенията на парламента пък ще се правят само от депутати, което предполага издигане на повече имена, отколкото са парламентарните групи.

Изискванията към кандидатите са да имат юридическо образование и поне 10-годишен юридически стаж, а възрастта им да позволява да завършат 5-годишния си мандат в комисията преди да навършат 65 години. За да участват в процедурата те трябва да минат имуществени проверки, за съвместимост и от комисията по досиетата. Всички номинации ще бъдат публикувани на страницата на Народното събрание, с името и мотивите на депутата, който ги е направил.

Всеки кандидат ще трябва да представи и писмена концепция за работата си в КПК, като те ще бъдат изслушани първо в парламентарната комисия. НПО, ВАдС, висши училища и научни организации ще могат да дадат становища за кандидатите и въпроси, като медиите също могат да пращат въпроси. Те ще бъдат съобщавани предварително на кандидатите, за да подготвят отговорите си.

Гласуването в парламента ще е отделно за всеки кандидат, а избран ще е този, получил повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако те са няколко, избран ще този, получил най-много гласове. Ако никой от номинираните не получи достатъчна подкрепа, двамата с най-много гласове ще участват в ново гласуване. Ако и тогава няма избор, ще бъде открита нова процедура.