Закоравяла кримка отмъкна колата на полицай с детето му в нея

За куриозен случай на бягство в столичната Борисова градина съобщи МВР. Драмата е от вчера, когато млад мъж решил да обере помещение за съхраняване на атракциони в парка. Собственикът на помещението видял обаче какви ги върши и го подгонил. Преследването продължило до ул. „Мизия“, където наглецът се качил в спрял автомобил и опитал да принуди жената зад волана да потегли. Тя не се подчинила, а междувременно собственикът на помещението го настигнал и опитал да го заснеме.

Онзи не мирясал, извадил от раницата си „кози крак“ и отправил закани преди да се качи през задната врата в друга кола. Случил обаче на автомобил, собственост на служител на отдел „Специализирани полицейски сили“, който возел петгодишното си дете на задната седалка. Бащата подценил обаче неканения гост и направил грешката да слезе от колата с намерение да го извади от нея и да го задържи. Докато обиколи обаче автомобила, оставяйки го с включен двигател, онзи се прехвърлил зад волана и потеглил, като едва не блъснал служителя на МВР.

Тогава детето ревнало, а полицаят извадил служебната си карта, което респектирало апаша и той прекратил съпротивата. Оказало се, че е с богато криминално минало, включително присъди за кражби, грабежи, притежание на наркотици, каквито били намерени и сега у него.