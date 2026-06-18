Десетки милиони за грабежите в Борисовата градина

Десетки милиони евро ще струва откупуването на заграбените с престъпни схеми знакови имоти в Борисовата градина, ако се стигне до принудителното им отчуждаване по бъдещия подробен устройствен план за парка. Суми бяха посочени от заместник-кмета по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев по време на третото обществено обсъждане на спорния проект за ПУП, като парите са само за терените върху някои от които има и постройки.

Сред 10-те имота са къпалнята „Мария Луиза“ и Летният театър, придобити от фирма на Румен Гайтански – Вълка по схемата за съвместно дружество през апорт на общинска собственост в него. Принудителното отчуждаване само на тези два терена е изчислено на 28 млн. евро, а 8 млн. евро ще струват още три терена наблизо. Земята под бившия ресторант „Тенекиите“ е оценена на 1 млн. евро, на частния имот до „София ленд“ – 4 млн. евро, а имот в „Дендрариума“ – 2.5 млн. евро. Щели да се търсят обаче и начини за „безвъзмездно“ придобиване на някои от имотите.