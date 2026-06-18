Демерджиев: Кандев обясни оставката си с покриване на ипотека

Вътрешният министър Иван Демерджиев доразви яда си от внезапната оставка на главния секретар Георги Кандев пред YouTube канала за публицистика в“Дневен ред“. Кандев не само сдаде поста без предварителни сигнали, но и напусна системата на МВР, което породи недоволство у управляващата „Прогресивна България“. Според Демерджиев причините за напускането на Кандев са икономически и политически, но не и заради за натиск.

„Когато си казал „А“, трябва да кажеш и „Б“. Ще разкажа, макар че не аз съм човекът, който трябва да обяснява вместо Георги Кандев. В 13 часа, час преди да наградим полицаите, които спасиха хората след катастрофата с „Калашниците“, в един много неприятен и тежък момент, г-н Кандев само ми подаде папка, в която видях че е оставка. Попитах го за причината, той смотолеви че иска да отиде в частни сектор, да си плати ипотеката и така нататък. Питах го изрично дали има проблем с мен, той отговори, че работим добре. След 20 минути видях публикацията му и пак го извиках. Но видяхме, че той иска да се включи в един политически маратон. Правилно беше да го изговорим по друг начин!“, коментира Демерджиев.