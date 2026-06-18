Абровски не отстъпва за мониторинга на храните

Министърът на земеделието Пламен Абровски втвърди отново тона срещу вноса на нискокачествени храни, след като беше нападнат от млекопреработватели и големи търговски вериги. При проверка на граничния пункт „Капитан Андреево“, където се контролира вносът на храни и стоки в Европейския съюз от трети страни, Абровски заяви че около 24 % от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена. Именно това наложило мониторинга, чиято цел е да се види цялостната картина.

Проверките по границите няма да продължат с този интензитет, но мандрите ще бъдат задължени да подават ежедневно данни. От вчера е въведено 100-процентово докладване на млекопреработвателите на ежедневна база, за да е ясно каква суровина и откъде влиза в страната, а оттам в преработвателния сектор и до крайния потребител.

Абровски отрече възможността за манипулиране на пробите, вземани и обработавани в държавната лаборатория на границата – с аргумента, че системата е видима от Европейската комисия. Всички компютри били вече подменени, а старите ще бъдат допълнително инспектирани в ГДБОП, макар че нямало проблеми с тях. Целта била да спрат спекулациите в тази насока, а компютрите нямали нищо общо с пробите и не можело да се манипулират.