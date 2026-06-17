Хипермаркетите довършват Абровски за проверките на млякото

Доминираното от големите търговски вериги Сдружение за модерна търговия смъмри остро министъра на земеделието и храните Пламен Абровски за кампанията по проверки на вносното мляко. С писмо до него хипермаркетите удрят здраво рамо на вносителите и млекопреработвателите, които скочиха срещу блокирането на цистерни с унгарско мляко на Дунав мост за извършване на лабораторни изследвания на вносната суровина от Агенцията за безопасност на храните.

Именно млякото от Унгария стана символ на подмяната на истинския продукт с индустриални сурогати. Хипермаркетите се оплакват обаче от структурен недостиг на суровина с аргумента, особено през лятото, което при тези проверки ще повиши цените. Междувременно Абровски даде заден ход, казвайки че проверките ще продължат само до края на седмицата, което поставя под съмнение крайния им ефект.

„Напълно подкрепяме необходимостта от строг и безкомпромисен държавен контрол върху качеството и безопасността на храните. Този контрол трябва да се осъществява чрез предвидими и пропорционални процедури. Важно е потребителите да имат доверие в системата, но за това е необходимо да се установят ясни правила и срокове, които да не застрашават доставките. В тази връзка от името на Сдружението за модерна търговия искаме да изразим сериозна загриженост относно сигурността на доставките и стабилността на пазара на млечни продукти, както и заплахите за българския износ, породени от прилагането на Заповед №РД11-1497/08.06.2026 г.

Секторът на млечните продукти в България страда от структурен недостиг на суровина, като близо 40% от пазара зависи от вноса на сурово мляко от ЕС. Тъй като производството на качествено българско мляко изисква дългогодишни инвестиции и не може да бъде създадено административно от днес за утре, блокирането на вътреобщностните доставки поставя преработвателите пред невъзможност да изпълняват поръчките към търговските мрежи. Това застрашава регулярното снабдяване на пазара с базови стоки в условия на изострена ценова чувствителност сред обществото.

Суровото мляко е бързоразваляща се стока с критично кратък технологичен прозорец за преработка. Задържането на транспортните средства на границата до излизане на лабораторните резултати води до компрометиране на суровината още преди да е установено каквото и да е нарушение. Този подход генерира неоправдани финансови загуби, престой и логистичен хаос за бизнеса.

Изкуственото ограничаване на достъпа до суровина свива предлагането и дестабилизира пазара. Принудени да търсят алтернативи при силно стеснен капацитет, преработвателите ще се изправят пред рязко покачване на производствените разходи. Тъй като тези тежести не могат да бъдат абсорбирани изцяло по веригата, те неизбежно ще доведат до покачване на крайните цени на млечните продукти на рафта изцяло по административни причини.

От съществено значение е да се постави акцент върху създаването на необходимите предпоставки за разширяване на местното производство и привличане на инвестиции. Ролята на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е ключова в този процес. Създаването на условия за растеж на местните производители не само ще укрепи сектора, но и ще осигури по-голяма устойчивост на пазара.

Важно е да подчертаем, че свободното движение на стоки в рамките на ЕС е основен принцип, който трябва да бъде спазван. Въведените нетарифни ограничения и забавянето на търговските потоци в двете посоки могат да доведат до нежелани последици. България е както вносител, така и износител на храни и хранителни продукти, и затова е от съществено значение да се осигури спокойно преминаване на стоките.

Призоваваме за незабавно преразглеждане на заповедта и въвеждане на ясни, бързи и експресни процедури за вземане на проби, които да не спират движението на суровините и да гарантират нормалния ритъм на търговския оборот. Защитата на българския потребител и подкрепата за родното производство изискват баланс и справедливи условия на конкуренция“, пишат от сдружението на хипермаркетите.