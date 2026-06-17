Мариан Маринов беше избран за временен шеф на следствието

Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и. ф. директор на Националната следствена служба (НСлС), след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста на 27 май, съобщи БТА.

Припомняме, че преди седмица колегията реши да попита всички следователи в НСлС дали изразяват съгласие да имат и. ф. директор на следствието. От всички съгласие са дали петима – бившият член на Висшия съдебен съвет и следовател Ясен Тодоров, говорителят на НСлС Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев.

Преди да се пристъпи към гласуването кадровиците взеха решение да прекратят процедурата за избор на титулярен директор на Националната следствена служба, тъй като няма постъпили предложения.

Маринов беше избран по “старшинство”, какъвто критерий бе използван и при избора на и. ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Изборът на и. ф. директор на НСлС може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. При гласуването за Ясен Тодоров подкрепата си дадоха двама членове на колегията, а шестима гласуваха против.

Част от членовете на колегията отбелязаха, че ситуацията е безпрецедентна, без аналог и се е наложило ВСС да действа, след като и.ф. главен прокурор не е предложила кандидат и никой от сегашните заместници в НСлС не е дал съгласие да заеме овакантения пост.