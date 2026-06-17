Изпълнили сме препоръките срещу прането на пари

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, хвалят се от правосъдното министерство. Според Комитета страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. Отчетени са положените усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма, включително въвеждане на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица.

Министърът на правосъдието Николай Найденов започна мандата си с двустранна среща с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки преди приемането на осмия доклад за напредъка на България по изпълнението на плана за действие за излизане на България от списъка с държавите под засилен мониторинг за прането на пари и финансирането на тероризма. В състава на българската делегация влязоха представители на Прокуратурата, ДАНС, МВР и НАП.

България беше включена в сивия списък през 2023 г. и е единствената страна членка на ЕС в него, което пречи на бизнеса предвид засилените проверки на и увеличените разходи по финансовите операции и транзакции. В предишните доклади беше отчетен вече съществен напредък на страната, което сочи че сме на финалната права за излизане от негативната група. Окончателната оценка на FATF за излизането ни от „сивия списък“ предстои.