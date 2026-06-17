ГИТ се раздвижи в строителния сектор, ще следи за нарушения с дронове и таблети

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ приключи извънредна кампания в строителния сектор, заради нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите. От началото на годината дв агенцията са докладвани 44 случая на инциденти на строителните площадки, от които 11 бр. с фатален край. В хода на кампанията инспекторите по труда са извършили 1135 проверки в цялата страна на обекти, в които се изпълняват строителни и монтажни работи.

Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 5412, като 1281 от тях засягат осъществяването на трудовите правоотношения, в т.ч. по възникването, по заплащането на труда и по работното време. Установени са 179 работещи без трудов договор в сектора и са отстранени 6 лица поради липса на правоспособност или неспазване на правилата за безопасна работа. В 209 случая пък е приложена мярката спиране на строителни площадки, работни места, машини и съоръжения и Превантивният характер на тази мярка води до предотвратяване на тежки трудови злополуки, а в някои случаи и спасява човешки живот.

Основният фокус при проверките бе върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строежите, в т.ч. тяхното обезопасяване с цел превенция на трудовия травматизъм, както и по спазване на нормативните изисквания по възникването на трудовите правоотношения на заварените в обектите лица. Нарушенията при условията на труд засягат основно неосигурена безопасност при работа на височина, непроведени инструктаж и обучение на работещите и неоценен риск при извършването на строително-монтажни работи.

Агенцията очаква по евро проект за повишаване на капацитета закупуването на дронове и таблети за извършване на проверки на труднодостъпни места за заснемане на фактическата обстановка по време на инспектиране на работните места. При констатиране на нарушения, свързани с непосредствена опасност за живота и/или здравето на работещите, заснетият материал ще бъде изпращан веднага на хората, ръководещи проверяваното предприятие и на длъжностните лица, изпълняващи функциите на органи по безопасност и здраве при работа.