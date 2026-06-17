Въведоха съдебен контрол върху тридневния полицейски арест

С промени в Наказателно-процесуалния кодекс парламентът въведе съдебен контрол върху прокурорските постановление за 72-часово задържане под стража. Правозащитната мярка дава възможност за обжалване на тези актове, но на практика жалбата до съда ще се разглежда далеч след изтичане на тридневния срок на ареста. Целта е възпиращ ефект спрямо органите на досъдебното производство, като без съдебен контрол остава 24-часовото задържане по Закона за МВР.

Жалбата срещу 72-часовия арест ще се подава чрез прокурора, който е длъжен незабавно да я изпрати на съда, заедно с материалите от досъдебното производство. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник незабавно след постъпването ѝ. Съдът се произнася с определение, което се обявява на страните в съдебното заседание и се изпълнява незабавно. Определението може да се протестира от прокурор и да се обжалва от обвиняемия или неговия защитник пред съответния по-горен съд в тридневен срок от съобщаването му. Въззивният съд се произнася в състав от трима съдии в закрито заседание с определение, което е окончателно.

С промените в НПК се въвежда и задължение за правоприлагащите органи да уведомяват заподозрените за техните права и да предоставят възможност да ги упражнят. Най-често нарушаваните права са правото на адвокат и оказване на правна помощ, за правото на устен и писмен превод, ако не владеят български език, за правото да запазят мълчание и други.

Депутатите отхвърлиха обаче далеч по-същественото предложение на „Демократична България“ за обжалваемост подателите на сигнали на прокурорските постановления, с които се прекратяват образувани вече досъдебни производства. Божидар Божанов даде за пример прекратено разследване относно имущественото състояние на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, което приключило без възможност подалите на сигнала да обжалват прекратяването.