Частните изпълнители отново настояват за нови правомощия

За разширени правомощия, които да доведат и до намаляване на икономическия натиск върху домакинствата, настоява Камарата на частните съдебни изпълнители с писмо до Министерството на правосъдието. Исканията бяха представени на дискусия с участието на председателя на Камарата Георги Дичев, омбудсмана, съда, бизнеса и потребителски организации.

На първо място Камарата настоява за пореден път да поеме извънсъдебното събиране на вземания, което е бизнес на колекторските фирми. Такава процедура има във Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Литва, Румъния, Сърбия и Черна гора, но у нас ЧСИ нямат правомощие извън заведено пред тях изпълнително дело, по което да проведат принудително изпълнение. Идеята е ЧСИ да уведомява длъжника за претендирана от него сума, като го насърчи да плати преди да е осъден. Така не се натрупват лихви, такси и разноски, които натоварват допълнително длъжника.

На второ място Камарата настоява и за друго правомощие – по документиране на фактически обстоятелства, което да послужи за доказателство пред съда – например при спорове за некачествено строителство, системен шум от съседи или заведения, спорове с монополисти, нелоялни търговски практики, при установяване на некачествено топлоподаване или други случаи, когато е нужно обективно и безпристрастно удостоверяване на факти. так всяко лице с правен интерес, включително съд или административен орган, може да възложи на частен изпълнител извънсъдебно констатиране на факти и обстоятелства от значение за защита на законни права и интереси.

Камарата иска и друго правомощие за членовете си – да извършват доброволни продани на имущество на електронен търг с цел постигане на максимално висока цена за имота, възлагането на който да не става като след публична продан с постановление на ЧСИ, а по общия ред – пред нотариус. Аргументът тук е облагане на действителната максимална цена, постигната при наддаването, което ще доведе до повече данъчни постъпления в бюджета.

Камарата иска и правомощието да подпомага наследниците и адвокатите им за установяване на наследствено имущество. Подобно идентифициране е свързано със значителни времеви разходи и разноски, като често се налага наследниците и заветниците да възлагат проучването на други лица или фирми без гаранция за всеобхватност и точност, която може да бъде гарантирана от съдебния изпълнител с оглед професионалния му опит. Трудности се проявяват и при случаите, в които наследственото имущество се намира в друго населено място, различно от това на наследниците и заветниците.

Петата мярка, която предлагат от ЧСИ, е електронизация на изпълнителния процес, която да позволи дистанционен електронен достъп до делата и възможност за извършване на действия по електронен път. Предложения, които присъстващите на дискусията одобриха, като беше добавено и шесто ново правомощие за частните изпълнители – да са синдици по делата за личен фалит, уреден със Закона за несъстоятелност на физическите лица. Такова правомощие е дадено на държавните съдебни изпълнители, но са налице опасения че не могат да поемат очаквания наплив от производства за личен фалит.