Обвинения са внесени срещу 15 души от „Калашниците“

Софийската градска прокуратура (СГП) и Софийската районна прокуратура (СРП) са внесли обвинения за извършени престъпления от общ характер срещу общо 15 души, задържани по време на съвместната акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) на 14 и 15 юни.

На 15 юни СГП обвини двама – единият, че чрез заплашване е принудил пострадал да му даде пари, а другият, че в телефонен разговор принудил пострадал да се разпореди с пари, като го заплашил с тежка телесна повреда. Също така, в продължение на седем дни, противозаконно лишил момиче от свобода.

Шестима други са обвинени от СГП за участие в престъпна група по дело, като за тях се извършват данъчни ревизии по разпореждане на наблюдаващия прокурор. Друго разследване е приключило срещу един за принуда и грабеж.

СРП е обвинила и шестима мъже за сводничество и проституция, както и за други престъпни посегателства.

Продължава активната работа за установяване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона по всички неприключени разследвания, допълват от прокуратурата.

Както е известно, общо 52-ма души бяха задържани за срок до 24 часа при действията на Столичната полиция и ГДБОП в квартал „Ботунец“ в столицата. Обект на спецоперацията е организираната група, придобила известност като „Калашниците“.